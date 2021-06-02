استطلاع: حكومة المكسيك قريبة من الاحتفاظ بالأغلبية الساحقة في الكونجرس

يقترب الائتلاف الحاكم بقيادة الرئيس المكسيكي مانويل لوبيز أوبرادور، من الاحتفاظ بالأغلبية الساحقة في المجلس الأدنى بالبرلمان في الانتخابات النصفية المكسيكية، وذلك وفقا لآخر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "باراميتريا"، وهي نتيجة أقوى مما توقعه البعض.

وقالت "باراميتريا" في استطلاع شاركته مع وكالة بلومبرج للأنباء، إن حزب مورينا الذي ينتمي إليه الرئيس سيحصل على 48% من أعضاء المجلس الأدني بالكونجرس بحصوله على 239 مقعدا، أقل قليلا من عدد المقاعد التي يمتلكها حاليا والتي يقدر عددها بـ353 مقعدا.

وأظهر الاستطلاع أن ائتلاف لوبيز أوبرادور سيحصل على 315 مقعدا بعد الاتحاد مع حليفه حزب الخضروحزب العمال، أقل قليلا من العدد اللازم للحصول على الأغلبية الساحقة والذي يبلغ 334 مقعدا.