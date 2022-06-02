لجنة العفو: المتداول عن عفو رئاسي عن محسن السكري كذب وعارِ من الصحة

أكدت لجنة العفو الرئاسي، أن كل ما يتم تداوله هذه الأيام بشان صدور قرار بالعفو الرئاسي عن المدعو «محسن السكري»، غير صحيح وكاذب جُملة وتفصيلًا.

وشددت اللجنة، على أن كل ما يتم نشره من شائعات عارِية تمامًا من الصحة، حسبما نشر قبل قليل، المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي، عبر حسابيّه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وعلى موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأضاف العوضي، «أن اللجنة تختص بالسياسيين فقط دون الجنائيين» مؤكدًا «أنه بالنسبه إلى لجنة العفو الجنائي ومقرها بشارع شارل دي جول الدقي، فليس للجنة العفو أي علاقة بها علي الاطلاق حيث أنها تختص بقضايا الرأي».

ونشرت «الشروق» أمس، تصريحًا قال فيه المحامي محمد عزت، إن موكله لا يزال يقضي فترة عقوبة السجن 3 سنوات، ولم يتلق أي إخطار أو معلومة عن صدور قرار عفو بحق موكله في هذه القضية، مشيرًا إلى أنه حصل على عفو سابق عام 2020 في قضية قتل سوزان تميم.

وأضاف عزت أن محكمة النقض ستنظر في شهر يوليو المقبل الطعن المقدم من موكله على الحكم الصادر ضده في قضية غسل الأموال.