إحالة حلواني متهم بهتك عرض طالبة في بولاق الدكرور لمحكمة الجنايات

أحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية، حلوانى إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بهتك عرض طالبة والتحايل عليها بعد تواصلهما عبر الواتساب وهددها بإفشاء محادثتهما لأهلها في بولاق الدكرور.



واتهمت النيابة المتهم "محمود. م"، حلواني، 20 عاما، أنه في غضون شهرى يناير وفبراير لعام 2022 بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة، هتك عرض الطالبة "خ. س"، بالتهديد بأن استغل حداثة سنها وعلاقة الجيرة بينهما وتواصل معها عن طريق تطبيق "واتساب".



وهدد المتهم المجني عليها بإفشاء أمر محادثتهما لأهلها حتى يجبرها على الذهاب لمسكنه، فانصاعت لرغبته وما أن ظفر بها بمنزله حتى دأب على تحسس مواطن عفتها كرها عنها، والتقط لها مقطع فيديو بغير رضائها وهدد المجني عليها كتابة بإفشاء أمور مخدشة للشرف.



وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب متمثلا في حضورها إلى مسكنه لارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق على النحو المبين بالأوراق، واستخدم حسابا خاصا على شبكة معلوماتية لتسهيل ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة.