حبس متهم بحيازة 2 كيلو هيروين في الإسكندرية

قررت نيابة أول العامرية في الإسكندرية، أمس الأربعاء، حبس شخص، عاطل، له معلومات جنائية مُسجله، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة 8 اسطوانات لمخدر الهيروين، تزن 2 كيلو جرام، و35 طربه لمخدر الحشيش، تزن 3.5 كيلو جرام؛ بقصد الاتجار.

وطلبت النيابة، تحريات مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وإرسال عينة منها إلى المعمل الكيماوي؛ لفحصها وبيان طبيعتها.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، يفيد ورود معلومات سرية حول قيام شخص، بالاتجار بالمواد المخدرة "الحشيش والهيروين" على نطاق واسع.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، تم عمل كمين له وألقي القبض عليه، حال تواجده في نطاق محل سكنه بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبتفتيشه عثر بحوزته على المخدرات، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وميزان حساس.

وباقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة ومواجهته اعترف بالواقعة، وأقر بتحريات المباحث وأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والميزان لتجزئة المخدرات.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.