بوريل: التعاون أفضل سبيل لمواجهة أزمة الغذاء التي تجتاح العالم

قال مسؤول الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الأردن من أوائل الدول في المنطقة التي زارها كممثل أعلى للاتحاد الأوروبي قبل أكثر من عامين، أي قبل بدء جائحة كورونا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مساء الخميس، أن التعاون أفضل سبيل لمواجهة أزمة الغذاء التي تجتاح العالم، والمجاعة التي تعانيها العديد من المناطق؛ بسبب حرب روسيا وأوكرانيا.

وذكر أن الأوضاع كانت شائكة عالميًا، خلال العامين الماضيين، قائلا إن شراكة الاتحاد الأوروبي مع الأردن، تستهدف في الأساس مواجهة الصراع والتحديات.

وأضاف أنه التقى صباح اليوم الخميس، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، متابعًا: «حظينا بفرصة لمشاركة الآراء حول الأهمية الجيوسياسية للمنطقة، والغزو الروسي لأوكرانيا، وتبعات الأمر ونتائجه على منطقة الشرق الأوسط».

وأوضح أنه عبر عن دعمه القوي لأجندة الإصلاح في الأردن، وخاصة تحديث النظام السياسي والاقتصادي، مشددًا على أهمية ملفات؛ الحرب على الإرهاب والاستقلال الاقتصادي، لدول منطقة الشرق الأوسط.