مواعيد الصلاة الخميس 2 يونيو 2022

مواقيت الصلاة الخميس 2 يونيو 2022، تستكمل الشروق نشر كافة المواعيد المحددة لإقامة الصلوات الخمس (الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء)، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الاستعلام، وهو ما سنشير إليه فى السطور التالية:-

مواقيت الصلاة فى القاهرة



موعد صلاة الفجر 3:10 ص

وقت صلاة الظهر 11:53 ص

موعد صلاة العصر 29: 3 م

قيام صلاة المغرب 6:52 م

موعد صلاة العشاء 8:23 م

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 3:10 ص

موعد صلاة الظهر 11:57 ص

موعد صلاة العصر 3:36 م

قيام صلاة المغرب 6:59 م

موعد صلاة العشاء 8:32 م



مواعيد الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:04 ص

موعد صلاة الظهر 11:49 م

موعد صلاة العصر 3:26 م

موعد صلاة المغرب 6:49 م

موعد صلاة العشاء 8:21 م



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ



وقت صلاة الفجر 3:07 ص

وقت صلاة الظهر 11:40 ص

موعد صلاة العصر 3:11 م

وقت صلاة المغرب 6:35 م

وقت صلاة العشاء 8:03 م



مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 3:22 ص

موعد صلاة الظهر 11:47 ص

موعد صلاة العصر 10: 3 م

موعد صلاة المغرب 6:36 م

موعد صلاة العشاء 8:00 م