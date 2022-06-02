 مواعيد الصلاة الخميس 2 يونيو 2022 - بوابة الشروق
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مواعيد الصلاة الخميس 2 يونيو 2022

مواعيد الصلاة الخميس 2 يونيو 2022 - أرشيفية
مواعيد الصلاة الخميس 2 يونيو 2022 - أرشيفية

نشر في: الخميس 2 يونيو 2022 - 2:28 ص | آخر تحديث: الخميس 2 يونيو 2022 - 2:28 ص

مواقيت الصلاة الخميس 2 يونيو 2022، تستكمل الشروق نشر كافة المواعيد المحددة لإقامة الصلوات الخمس (الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء)، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الاستعلام، وهو ما سنشير إليه فى السطور التالية:-

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاة الفجر 3:10 ص
وقت صلاة الظهر 11:53 ص
موعد صلاة العصر 29: 3 م
قيام صلاة المغرب 6:52 م
موعد صلاة العشاء 8:23 م
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 3:10 ص
موعد صلاة الظهر 11:57 ص
موعد صلاة العصر 3:36 م
قيام صلاة المغرب 6:59 م
موعد صلاة العشاء 8:32 م

مواعيد الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:04 ص
موعد صلاة الظهر 11:49 م
موعد صلاة العصر 3:26 م
موعد صلاة المغرب 6:49 م
موعد صلاة العشاء 8:21 م

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:07 ص
وقت صلاة الظهر 11:40 ص
موعد صلاة العصر 3:11 م
وقت صلاة المغرب 6:35 م
وقت صلاة العشاء 8:03 م

مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 3:22 ص
موعد صلاة الظهر 11:47 ص
موعد صلاة العصر 10: 3 م
موعد صلاة المغرب 6:36 م
موعد صلاة العشاء 8:00 م


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