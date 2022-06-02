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أعداد جريدة الشروق
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مستشار الأمن القومي الأمريكي يؤكد التزام بلاده بالدفاع عن حلفاء الناتو

واشنطن - أ ش أ
نشر في: الخميس 2 يونيو 2022 - 9:09 ص | آخر تحديث: الخميس 2 يونيو 2022 - 9:09 ص

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الالتزام الصارم من قبل الولايات المتحدة بالمادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي "الناتو" والخاصة بالدفاع عن أي دولة عضو بالحلف إن تعرضت لهجوم.

وقال أدريان واتسون، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي -في بيان صدر عن البيت الأبيض- إن هذا جاء خلال اتصال هاتفي اليوم بين سوليفان وبين كبار مستشاري الأمن والسياسة الخارجية والدفاع في دول البلطيق الحلفاء (ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا)؛ لمناقشة قضية الأمن الأوروبي في ضوء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأشار إلى أن المشاركين في الاتصال ناقشوا كذلك جهود تعزيز الدفاع والأمن الجماعيين، إضافة إلى الترتيبات لعقد قمة حلف "الناتو" في العاصمة الإسبانية مدريد يومي 29 و30 يونيو الجاري.


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