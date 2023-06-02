ستولتنبرج يحضر مراسم تنصيب الرئيس أردوغان

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أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) أن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج، سيحضر مراسم تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيسا لتركيا.

وبحسب بيان للناتو سيحضر ستولتنبرج المراسم في أنقرة غدا السبت، كما سيتباحث مع أردوغان في اجتماع ثنائي.

وتأتي الزيارة فيما يزيد الناتو من الضغط على تركيا الدولة العضوة بالحلف لإنهاء معارضتها لانضمام السويد للحلف.

وذكر ستولتنبرج في وقت سابق أن الزيارة إلى تركيا تهدف إلى "ضمان أسرع انضمام ممكن للسويد" إلى الحلف في اجتماع لوزراء خارجية الناتو في النرويج.

وتقدمت السويد بطلب للانضمام إلى حلف الناتو مع فنلندا في مايو 2022 بعدما قامت روسيا بغزو أوكرانيا.

وأصبحت فنلندا الدولة الحادية والثلاثين في الحلف الدفاعي في أبريل.

ورغم ذلك، تنتظر عضوية السويد موافقة تركيا بسبب عدد من النقاط العالقة، من بينها مخاوف أنقرة بسبب ما تصفه بأنه عدم التعاون في مكافحة الإرهاب.

وتواصل تركيا عرقلة انضمام السويد للحلف استنادا إلى رفض السويد تسليم أشخاص تعتبرهم أنقره إرهابيين، من بين أمور أخرى.

وشدد ستولتنبرج على أن قوانين مكافحة الإرهاب السويدية الجديدة دخلت حيز التنفيذ أمس الخميس توضح أن ستوكهولم تراعي مخاوف تركيا بشأن مكافحة الإرهاب.

ولم تصادق المجر، مثل تركيا، أيضا على انضمام السويد للناتو، حيث تشير بودابست إلى شكاوى من السويد بسبب تمويلات من ميزانية الاتحاد الأوروبي، من بين أمور أخرى.