بابا الفاتيكان يبحث مع الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين ورئاسة COP28 مبادرة مناخية

استقبل بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، في لقاءٍ خاص، المستشار محمد عبد السلام الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، والسفير ماجد السويدي المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات للدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "Cop28".

وجرى خلال اللقاء مناقشة إمكانية إطلاق مبادرة مشتركة بشأن تغير المناخ تمهيدًا لمؤتمر الأمم المتحدة الـ28 للتغير المناخي، بهدف إشراك قادة الأديان والمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف المؤتمر، وفقا لموقع "أخبار الفاتيكان".

وسوف تدعو المبادرة كل المؤسسات الدينية وقادة الأديان ومنظمات المجتمع المدني حول العالم لتوحيد الجهود من أجل تحقيق الهدف المشترك المتمثل في حماية كوكب الأرض، البيت المشترك للإنسانية جمعاء.

وتهدف المبادرة إلى الاستفادة من دور الأديان في توطيد مد جسور التواصل بين الدول والثقافات والشعوب، وفتح آفاق جديدة للعمل المناخي، كما تسند المبادرة إلى القناعة الراسخة بأهمية دور قادة الأديان والمؤسسات الدينية في تقديم حلول عملية لمعالجة الآثار السلبية الناجمة عن التغير المناخي المستمرة.

كما ناقش اللقاء إمكانية إقامة جناح للحوار بين الأديان والثقافات في مؤتمر الأمم المتحدة الـ28 للتغير المناخي، ليمثل منصةً خاصة لإثراء الحوار الديني المستنير وتبادل المعرفة والخبرات في هذا المجال، فضلا عن كونه منصةً للحوار بين الأديان والثقافات وتسليط الضوء على الدور الحاسم للاستفادة من الرؤى والقيم الدينية في معالجة أزمة المناخ.

وتستضيف الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر المقبل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الـ28، وذلك بهدف السعي لإيجاد حلول فاعلة لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية باعتبارها أحد التحديات العالمية التي تهدد الحياة على سطح الكوكب.