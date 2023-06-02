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يسعى النادي الأهلي للتعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة فريق الكرة الطائرة رجال في الموسم المقبل بعدما قررت إدارة النادي توجيه الشكر لمحمد مصيلحي المدير الفني السابق بعد خسارة الفريق للقبي الدوري والكأس للموسم الثاني على التوالي.

وخسر الأهلي لقبي الدوري وكأس مصر في الموسم المنقضي لصالح الغريم التقليدي الزمالك واعتذر الأهلي عن المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية في تونس.

وعلمت "الشروق" أن المدرب الإيطالي إنجيولينو فيرجوني المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر الأول هو أبرز المرشحين لتولى تدريب الأهلي في الموسم المقبل.

وسيتولى حمدي الصافي المدير الفني السابق لفريق سيدات الأهلي منصب المدرب المساعد مع المدرب الأجنبي الجديد.

وقاد فيرجوني تدريب منتخب مصر في الفترة من 2014 حتى 2015 وحقق لقب كأس الأمم الإفريقية وتأهل لتصفيات المستوى الأول للدوري العالمي للطائرة.

يذكر أن محمد مصيلحي قد تولى تدريب الأهلي لمدة 6 سنوات حقق خلالها أكثر من 18 لقبا ما بين ألقاب محلية وقارية وحقق الفريق معه سلسلة انتصارات تاريخية بالفوز في 102 مباراة متتالية في كل البطولات..