استطلاع: التحالف المسيحي أقوى حزب بفارق كبير في انتخابات البرلمان الأوروبي بألمانيا

أظهر استطلاع حديث للرأي أن التحالف المسيحي في ألمانيا يمكنه أن يتطلع إلى التقدم بفارق كبير عن باقي الأحزاب في انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في البلاد الأسبوع المقبل.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد "إنسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من صحيفة "بيلد آم زونتاج" الصادرة اليوم الأحد، حصل التحالف المسيحي (المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) على تأييد 29% ممن شملهم الاستطلاع.

وحل حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي في المركز الثاني بنسبة 16%، متقدما على الحزب الاشتراكي الديمقراطي (14%).

وفي الاستطلاع قال 13% من الألمان إنهم يعتزمون التصويت لصالح حزب الخضر، و7% لصالح "تحالف سارا فاجنكنشت"، و4% لصالح الحزب الديمقراطي الحر، و3% لكل من حزب "اليسار" و"الناخبين الأحرار".

وأظهر استطلاع آخر أجراه معهد "إنفراتست ديماب" بتكليف من شبكة "إيه آر دي" الإعلامية قيما مماثلة يوم الخميس الماضي.

ومقارنة بانتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة التي جرت عام 2019، فإن حزب الخضر سيكون الخاسر الأكبر في الانتخابات المقبلة، وفقا للاستطلاع. وكان الخضر حصل آنذاك على 5ر20% من أصوات الناخبين، أي بزيادة قدرها 5ر7 نقطة مئوية عن الاستطلاع الحالي.

وفي الأسبوع المقبل سينتخب مواطنو دول الاتحاد الأوروبي الـ27 برلمانا أوروبيا جديدا. وستبدأ هولندا يوم الخميس المقبل، بينما سيُجرى التصويت في معظم البلدان - كما هو الحال في ألمانيا - يوم الأحد المقبل.