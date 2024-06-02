روسيا تعلن إسقاط 3 طائرات مسيرة فوق أراضيها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، عن إسقاط ثلاث طائرات مسيرة، فوق أراضي روسيا الاتحادية.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، "تم الليلة الماضية إحباط محاولات أوكرانية لشن هجمات بطائرات مسيرة بدون طيار على أراضي روسيا الاتحادية".

وأضافت: "أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين مسيرتين فوق مقاطعتي كورسك وبيلجورود، وأخرى فوق بحر ازوف".

وكثفت أوكرانيا في الأشهر الماضية شن الهجمات باستخدام الطائرات المسيرة على المناطق الروسية.

يشار إلى أن روسيا بدأت عملية عسكرية خاصة بأوكرانيا في 24 فبراير 2022، ولا يبدو أنها قريبة من وضع أوزارها، وذلك في ظل تأكيد موسكو على استمرار عمليتها الخاصة حتى تحقيق كامل أهدافها