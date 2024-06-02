قطر تأمل في التعامل بإيجابية مع مقترح بايدن من أجل وقف إطلاق النار في غزة

أعرب رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن الأمل في أن المقترح الذي جاء في خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن وقبلته إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة يمكن أن يؤدي إلى تحريك جهود الوسطاء.

وشدد آل ثاني ، في محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على أن" الوساطة تعمل على التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم من أجل إنهاء الحرب".

كما "أعرب عن أمل الوسطاء في أن الطرفين سيتعاملان بإيجابية مع الأسس التي وردت في خطاب الرئيس الأمريكي بايدن، بما في ذلك انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان داخل قطاع غزة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين بما في ذلك النساء والمسنين والجرحى مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، وإدخال المساعدات إلى القطاع"، وفقا للبيان.

وتتوسط الولايات المتحدة ومصر وقطر بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية على مدار أسابيع، في محاولة لتأمين إطلاق سراح المحتجزين المتبقين ووقف إطلاق نار في الصراع.