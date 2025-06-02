استطلاع: سباق الإعادة الرئاسية في بولندا متقارب للغاية

أظهر استطلاع لآراء الناخبين عقب التصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في بولندا، اليوم الأحد، أن المرشحين متقاربان للغاية، وأن السباق لا يزال متقاربا بما يصعب التنبؤ بنتيجته.

وتوقع استطلاع آراء الناخبين عقب التصويت الذي أجرته مؤسسة إيبسوس فوز عمدة وارسو الليبرالي رافاو تشاسكوفسكي بنسبة 3ر50% من الأصوات، في حين حصل المؤرخ المحافظ كارول ناوروتسكي على 7ر49% من الأصوات.

ومن المتوقع أن تعلن لجنة الانتخابات الوطنية النتائج النهائية لفرز الأصوات غدا الاثنين، رغم أن النتيجة قد تُعرف في وقت أقرب من ذلك

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وكانت جميع استطلاعات الرأي التي أُجريت في الفترة التي سبقت الانتخابات التي جرت اليوم الأحد، قد أشارت قد أيضا إلى فارق ضئيل للغاية بين المرشحين منذ الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في 18 مايو.



وفي بولندا، يتولى الرئيس منصبه لمدة خمس سنوات، ويتمتع بصلاحيات واسعة، تشمل تمثيل البلاد في الخارج، ورسم السياسة الخارجية، وتعيين رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، وتولي منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة في حال نشوب حرب.