السوداني يدعو لتوسيع التعاون مع أمريكا في مجالات الإقتصاد والإستثمار والأمن والطاقة

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الأحد ضرورة التعاون بين العراق والولايات المتحدة استناداً الى اتفاقية الإطار الاستراتيجي ومذكرات التفاهم والتنسيق والتشاور بين الجانبين.

وشدد السوداني خلال إستقباله القائم بأعمال السفارة الأمريكية ستيفن فاجن بمناسبة تسلمه مهام عمله على ضرورة توسيع التعاون

في "مجالات الإقتصاد والإستثمار والأمن والطاقة والتعليم والاستثمار في نشاطات القطاع الخاص"،حسب بيان للحكومة العراقية.

من جانبه، دعا فاجن إلى أهمية العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق ودعم حكومة الولايات المتحدة للشراكة مع العراق على مختلف الصعد والمجالات.

كما أشاد بجهود الحكومة العراقية في تسريع عجلة التنمية والنهضة العمرانية والعمل على دخول الشركات الأمريكية لساحة الاستثمار والشراكة في العراق، وفق البيان.







