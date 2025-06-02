مصرع 3 جنود من الجيش الهندي في انهيار أرضي شمال شرق الهند

لقي 3 جنود من الجيش الهندي حتفهم وفقد 6 أشخاص، من بينهم ضابط وعائلته، إثر حدوث انهيار أرضي ضخم في موقع عسكري بولاية سيكيم شمال شرق الهند على الحدود مع الصين، حسبما قال بيان صادر عن سلطات الدفاع المحلية اليوم الاثنين.

ووقع الحادث مساء أمس الأحد بعدما ضرب "انهيار أرضي كارثي" ناجم عن هطول أمطار غزيرة معسكر الجيش في شاتين شمالي سيكيم، على بعد نحو 120 كيلومترا من عاصمة الولاية، جانتوك، وفقا للبيان.

وذكر البيان أن الجيش يعمل على مدار الساعة لتحديد مكان المفقودين الستة، ومن بينهم فيهم قائد الموقع وزوجته وابنته.

وارتفعت حصيلة القتلى جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار في شمال شرق الهند خلال الأيام الأربعة الماضية إلى 36، حيث سجلت كل من ولايتي أروناتشال براديش وأسام 10 قتلى في كل منهما.