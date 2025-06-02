شهدت أسواق محافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، استقرارًا في أسعار عدد من أصناف الفاكهة، وسط توقعات من التجار بانخفاض الأسعار خلال الأيام المقبلة مع زيادة المعروض.

ورصدت جولة ميدانية لـ"الشروق" في سوق الميدان بحي الجمرك بالإسكندرية، حيث يتراوح سعر الخوخ من 25 إلى 35 جنيها للكيلو.

وقال أحمد عبدالفضيل، أحد تجار سوق محطة الميدان، إن الأسعار شهدت استقرارًا طفيفًا في عدد من الأصناف، موضحا أن سعر كيلو الخوخ يتراوح حاليًا من 25 إلى 35 جنيهًا، والبرقوق من 35 إلى 50 جنيهاً، بينما يتراوح سعر التفاح المصري من 25 إلى 50 جنيهاً، والتفاح المستورد من 70 إلى 100 جنيه، والمشمش من 50 إلى 70 جنيهًا، والموز من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

وأضاف عبدالفضيل، أن سعر كيلو العنب يتراوح من 55 إلى 65 جنيهًا، والجوافة من 35 إلى 40 جنيهًا، والبطيخ من 30 إلى 100 جنيه، والمانجو من 65 إلى 75 جنيها للكيلو، والكنتالوب من 15 إلى 25 جنيهًا، واليوسفى البلدى من 25 إلى 35 جنيهًا، والبرتقال من 15 الى 20 جنيهًا للكيلو.

وتوقع عدد من تجار السوق بالإسكندرية انخفاضًا في الأسعار خلال الأيام المقبلة، مع زيادة الكميات المطروحة من المحاصيل الزراعية.