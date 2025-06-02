وزير المالية النمساوي السابق يبدأ تنفيذ حكم بالسجن بعد إدانته في قضية رشوة

بدأ وزير المالية النمساوي الأسبق، كارل-هاينتس جراسر، تنفيذ حكم بالسجن لمدة أربع سنوات، وذلك بعد إدانته في قضية رشوة.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء النمساوية (ايه بي ايه)، نقلًا عن إدارة سجن مدينة إنسبروك حيث يُحْتَجَز السياسي الذي كان ينتمي إلى حزب الحرية اليميني.

يذكر أن جراسر الذي كان يتمتع بشعبية واسعة في السابق، قد شغل منصب وزير المالية بين عامي 2000 و2007. وفي مارس الماضي، أيدت المحكمة العليا في جلسة استئناف، الحكم الصادر بحقه، وأكدت إدانته بتهم خيانة الأمانة وتلقي هدايا أثناء فترة توليه المنصب، وذلك في سياق عملية بيع ممتلكات تابعة للدولة.

وقد تم تحويل مبالغ قدرها 6ر9 مليون يورو من الرشاوى من مقدم العرض الفائز عبر ملاذات ضريبية إلى جراسر وعدد من المتهمين الآخرين الذين أُدينوا أيضًا.

وبحسب القانون النمساوي، يمكن لجراسر أن يُفرج عنه مبكرًا بعد قضاء عامين فقط، على أن يقضي العام الثاني تحت الإقامة الجبرية بسوار إلكتروني. غير أن الحكومة تدرس حاليًا تعديلًا قانونيًا قد يتيح له مغادرة السجن في وقت سابق على ذلك.

وكان جراسر، البالغ من العمر 56 عامًا، قد جدد تأكيد براءته بعد انتهاء المحاكمة، واصفًا الحكم بأنه خاطئ.