الإغاثة الطبية بغزة: الاحتلال يواصل قصفه على مدار الساعة مستهدفا مدنا بأكملها

قال السيد محمد أبو عفش مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة، إن الأوضاع الإنسانية في القطاع بلغت مستوى غير مسبوق من الكارثية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية منى عوكل على قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف جميع مظاهر الحياة دون تمييز، بما في ذلك الأطفال، الطواقم الطبية، الصحفيين، مراكز الإيواء، والمستشفيات.

وأوضح أنّ الاحتلال يواصل قصفه على مدار الساعة، مستهدفًا مدنًا بأكملها شمالًا وجنوبًا ووسطًا، مشيرًا إلى أن الهجمات الأخيرة طالت مستشفى الكلى في شمال غزة ودمرته بالكامل، وهو المستشفى الوحيد المتخصص بعلاج مرضى الفشل الكلوي في المنطقة.

وتحدث عن حصار خانق مفروض حاليًا على المستشفى الإندونيسي، وتوارد أنباء عن هدم جزئي لجدار مستشفى الأوروبي في الجنوب، مشيرًا إلى أن هذه العمليات تُظهر استهدافًا منهجيًا وثابتًا للبنية الصحية والطبية في غزة.

وصف أبو عفش واقع المدنيين بقوله: «لا يوجد أي مكان آمن في غزة. طُلب من السكان النزوح من الشمال إلى المدينة، ومن المدينة إلى الجنوب، لكن القصف يطال الجميع في كل مكان».