مصرع شقيقين مسجلين خطر في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بقنا

لقى شقيقان مصرعهما، اليوم الإثنين، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، أثناء حملة أمنية استهدفتهما فى مدينة قنا، وذلك على خلفية تورطهما في الاتجار بالمواد المخدرة وصدور عدة معلومات جنائية بحقهما.

كانت الأجهزة الأمنية، رصدت تحركات الشقيقين، وهما من العناصر الإجرامية الخطرة والمسجلين جنائيا في قضايا الاتجار بالمخدرات والسلاح، ويعرف عنهما نشاطهما الإجرامي.

وبعد تقنين الإجراءات، داهمت قوة أمنية مدعومة من قطاع الأمن العام ومباحث قنا وكر المتهمين، وفور استشعارهما بقدوم القوات، بادرا بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة، ما دفع القوات إلى الرد بالمثل، وأسفر الاشتباك عن مصرع المتهمين في الحال.

تم العثور بجوار الجثتين على أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة المعدة للبيع، كما تم تحرير محضر بالواقعة.

وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثامين وبيان ملابسات الوفاة.