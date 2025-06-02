مياه الفيوم تطلق حملات توعية للجزارين والمواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم حملة توعية موسعة تستهدف الجزارين والمواطنين، بهدف ترشيد استهلاك المياه، والتوعية بخطورة إلقاء أو تصريف مخلفات الأضاحي داخل مطابق وشبكات الصرف الصحي، لما لذلك من تأثير سلبي على كفاءة الشبكات وتسببه في انسدادات وأعطال تؤثر على الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أن الحملة تأتي ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها الشركة لتوعية المواطنين بالسلوكيات الصحيحة في استخدام المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي، خصوصًا خلال الأوقات التي تشهد ضغطًا على هذه الشبكات، مثل موسم عيد الأضحى.

وأشار "النجار" إلى أن الشركة قامت بتكثيف التوعية الميدانية من خلال فرق التوعية المنتشرة بالأسواق وأماكن الذبح، للتأكيد على ضرورة الذبح في الأماكن المخصصة والتخلص من المخلفات الحيوانية بطريقة آمنة وصحية بعيدًا عن شبكات وغرف ومطابق الصرف الصحي.

كما شدد على ضرورة التزام الجزارين بعدم استخدام كميات كبيرة من المياه وضرورة الحفاظ على المياه واستخدامها قدر الحاجة وعدم ترك الحنفيات مفتوحة أثناء عمليات الذبح والتنظيف، لما لذلك من تأثير على استهلاك المياه وزيادة الضغط على الشبكات، مطالبًا المواطنين بالتعاون مع الشركة للحفاظ على المرافق العامة.

وأكد رئيس الشركة أن غرفة الطوارئ تعمل على مدار الساعة خلال أيام العيد، مشيرًا إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الفروع، واستعداد فرق الصيانة والورش للتعامل الفوري مع أي بلاغات أو أعطال طارئة، مع إمكانية التواصل مع الشركة عبر الخط الساخن 125 من أي خط أرضي، أو الصفحة الرسمية للشركة على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرًا عن خالص أمانيه لعموم المواطنين داخل المحافظة بقضاء عيد سعيد.