برشلونة يحضر مفاجأة لجماهيره خلال أسبوعين

يأمل نادي برشلونة الإسباني في حسم صفقة النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، وتقديمه في الحادي عشر من الشهر الجاري، حسبما ذكر تقرير إسباني.

ووفقا لصحيفة «ماركا» الإسبانية فإن الشرط الجزائي في عقد اللاعب الفرنسي مع أتلتيكو مدريد انخفض إلى 120 مليون يورو أمس الإثنين، وهذا ما كان ينتظره الفريق الكتالوني لبدء عملية نقل اللاعب للكامب نو.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة بالرغم من انخفاض الشرط الجزائي، قد يختار التفاوض على سعر أقل، بدلًا من دفع 120 مليون يورو كاملة.

بالإضافة إلى جريزمان بطل العالم مع المنتخب الفرنسي، فإن برشلونة يستعد لتقديم الهولندي فرينكي ديونج الجمعة المقبلة، بينما سيقدم حارسه الجديد نيتو يوم الإثنين أو الثلاثاء الاسبوع المقبل.