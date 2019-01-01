توقعات بتراجع إنتاج كوت ديفوار من الكاكاو خلال 3 سنوات

قالت مصادر مطلعة إن كوت ديفوار قد تخفض إنتاجها من الكاكاو بمقدار 300 ألف طن خلال السنوات الثلاث المقبلة، في الوقت الذي تسرع فيه تحركاتها للحد من إنتاج المحصول من مناطق الغابات المحمية.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن كوت ديفوار، وهي أكبر منتج للكاكاو في العالم، تعتزم إصدار قانون لمعاقبة من يزرع الكاكاو في المناطق المحمية، وإقامة جسر خاص يتيح لقوات الأمن إجلاء المزارعين الذين يعملون بدون تصاريح.



كما تتضمن خطة الحكومة بندا لسحب تراخيص المصدرين الذين يثبت شرائهم لحبوب الكاكاو المنتجة في الغابات الممنوع الزراعة فيها.



وتواجه كوت ديفوار ضغوطا متزايدة من جانب شركات صناعة الشيكولاتة والجهات المانحة، من أجل وضع أختام على صادراتها من الكاكاو وفقا لمنطقة زراعتها.



كانت مساحة الغابات في كوت ديفوار عام 1960 تبلغ حوالي 16 مليون هكتار (40 مليون فدان) قبل أن تنخفض عام 2018 إلى 3 ملايين فدان. ويبلغ إنتاج الغابات المحمية من الكاكاو حوالي 500 ألف طن سنويا بما يعادل حوالي ربع الإنتاج السنوي للبلاد.