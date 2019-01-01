تايوان تحث هونج كونج على الاستجابة لمطالب المتظاهرين

طالبت رئيسة تايوان، تساي انج وين، اليوم الثلاثاء، حكومة هونج كونج مناقشة مخاوف المتظاهرين، وذلك بعد يوم من اقتحام مبنى برلمان المدينة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية عن تساي القول "أشعر بالقلق من احتمالية وقوع مواجهة أسوأ في حال الاستمرار في عدم الاستجابة لمطالب المواطنين".

وكانت الرئيسة قد انتقدت في وقت سابق خطة الرئيس الصيني شي جين بينج بتطبيق مبدأ" دولة واحدة ونظامان" على تايوان مثلما هو مطبق في هونج كونج.

وقالت تساي في يناير الماضي إن الخطة تمثل تهديدا "لأسلوب الحياة الحر والديمقراطي " في الجزيرة ذاتية الحكم.

ووصفت وسائل إعلام تايوانية مظاهرات أمس في هونج كونج واقتحام مبنى البرلمان "بنسخة هونج كونج من حركة عباد الشمس".

وكانت حركة مارس 18 أو حركة عباد الشمس التي جرت عام 2014 قد شهدت احتلال مبنى البرلمان لمدة 24 يوما، فيما تعد أكبر مظاهرة يقودها الطلاب تشهدها تايوان في تاريخها.

وقد جرى تدشين الحركة الاحتجاجية الواسعة من أجل رفض اتفاق تجاري مقترح في مجال الخدمات بين تايوان والصين، حيث قال المتظاهرون إنه يفتقر للشفافية. ويشار إلى أنه لم يتم التصديق على الاتفاق على الإطلاق.