الجيش الروسي: مصرع 14 بحارا جراء حريق على متن غواصة

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أعلن الجيش الروسي اليوم الثلاثاء، مقتل 14 بحارًا جراء حريق شب على متن غواصة مغمورة في أعماق البحار.

ووفقًا لبيان للجيش الروسى تناقلته وسائل الإعلام الرسمية، فإن الحادث وقع يوم أمس الاثنين في المياه الروسية بينما كانت الغواصة في المياه العميقة تقوم ببحث علمي على قاع البحر.

وذكرت التقارير أن الغواصة موجودة حاليًا في قاعدة تابعة للقوات البحرية الروسية في مياه مدينة سيفيرومورسك الساحلية الواقعة فى أقصى شمالى البلاد .

وأضاف البيان أن 14 بحارًا لقوا حتفهم من جراء التسمم من الأبخرة والغازات السامة الناجمة عن الحريق.