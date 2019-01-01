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ولي العهد البحريني يؤكد عمق العلاقات الثنائية مع أمريكا

المنامة - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 2 يوليه 2019 - 7:30 م | آخر تحديث : الثلاثاء 2 يوليه 2019 - 7:30 م

أكد ولي العهد البحريني نائب القائد الأعلى والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، عمق العلاقات الثنائية بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال آل خليفة، خلال لقائه السفير الأمريكي لدى البحرين جاستين سيبيريل، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم الثلاثاء، إن أوجه التعاون المشترك تشهد تناميًا مستمرًا في إطار العلاقات الاستراتيجية بينهما بما يحقق مزيدًا من الازدهار للبلدين والشعبين.

وأشاد بالدور الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية وجهودها في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، حيث بحث الجانبان آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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