محافظ دمياط: تقديم كافة التسهيلات لمزارعي القمح

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن توريد حوالي 25 ألف طن من الأقماح، وذلك خلال الفترة من 30 أبريل حتى 30 يونية 2019، مؤكدة انتظام عملية التوريد بجميع الشون والهناجر بنطاق المحافظة.



ووجهت محافظ دمياط، مجددا، مديرى مديرتي التموين والزراعة، بتقديم كافة التسهيلات للمزارعين خلال عملية التوريد، ورصد أى معوقات والعمل على إزالتها فورا.



الجدير بالذكر أن إجمالى المساحة المنزرعة من محصول القمح بالمحافظة، بلغت 25.575 فدان، كما قامت محافظ دمياط، بعقد اجتماع يضم كافة الجهات المعنية، مطلع أبريل الماضي لمتابعة آخر الاستعدادات لعملية توريد القمح، والتي تستمر حتى منتصف يوليو الجاري.