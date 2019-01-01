مسؤول أمريكي يكشف تكلفة استخدام المعدات العسكرية في حفل عيد الاستقلال

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أن دبابات وطائرات حربية ستشارك في احتفالات العيد الوطني الأمريكى، غدا الخميس، في كسر للتقاليد المتعارف عليها في هذه المناسبة الوطنية، فيما كشف مسؤول عسكرى أمريكي أن تكلفة استخدام المعدات العسكرية خلال الاحتفالات تقد بأقل من مليون دولار.

وكان معارضون لترامب انتقدوا فرضه نفسه محوراً رئيسياً للاحتفال بعيد الاستقلال واستغلال الحدث لاغراض حزبية حيث يعتزم إلقاء خطاب من على عتبات نصب لنكولن في الـ"ناشونال مول" في واشنطن.

لكن ترامب قال إن المناسبة التي يخطط لها لا تحمل سوى إضافات إلى ما كان يعتبر منذ زمن طويل يوماً يجمع بين كل الأمريكيين للاحتفال بتأسيس الأمة، فى إشارة إلى يوم عيد الاستقلال الموافق الرابع من يوليو، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض في معرض حديثه عن الاحتفال المرتقب الذى يحمل اسم "تحية إلى أمريكا" إنه "لن يكون له شبيه، سيكون مميزاً"، مضيفا: "ستكون هناك طائرات تحلّق فوقنا، أفضل الطائرات المقاتلة في العالم وستكون هناك بعض الدبابات متمركزة في الخارج".

وكانت فكرة هذا الاحتفال راودت ترامب بعدما تخلى عن فكرة إقامة عرض عسكري ضخم في واشنطن.

وكان ترامب وبعد حضوره الاستعراض الضخم بمناسبة العيد الوطني الفرنسي في باريس في 2017 برفقة نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون سعى إلى إقامة عرض مماثل بمناسبة "يوم المحاربين القدامى" في واشنطن يشارك فيه جنود وقوافل من العربات المدرعة وتحلق خلاله أسراب طائرات مقاتلة.

لكن تردد أن مستشاريه العسكريين قاوموا الفكرة، خاصة بعد تقديرات بأن إقامة هذا العرض ستكلف دافعي الضرائب مبلغاً يصل إلى 92 مليون دولار.

إلى ذلك، قال مسؤولون لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية إن البيت الأبيض شارك بقوة في التخطيط للاحتفال بعيد الاستقلال وطلب من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عدم مناقشة التفاصيل قبل الحدث.

ولفتت "سي.إن.إن" إلى أن البنتاجون رفض التعليق على أي تكاليف مرتبطة بالاحتفال، إلا أنها نقلت عن مسؤول عسكري أمريكي (لم تسمه) قوله إن تكلفة استخدام المعدات العسكرية في الاحتفال تقدر بأقل من مليون دولار، وأن الجنود المشاركين سيتم استقدامهم من وحدات عسكرية موجودة في منطقة واشنطن ، مما يساعد على خفض التكاليف.

وشهد موقع صرح لنكولن عدداً من التجمعات الضخمة في تاريخ العاصمة، حيث ألقى فيه قائد الحقوق المدنية مارتن لوثر كنج جونيور خطاب "لدي حلم" في 28 أغسطس 1963.

واستقطب الحدث يومها نحو 250 ألف شخص ملأوا المنطقة الممتدة ما بين صرح لنكولن وصرح واشنطن.