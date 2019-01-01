تسمية وزيرة الدفاع الألمانية رئيسة للمفوضية الأوروبية

قرر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، تسمية وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين، رئيسة جديدة للمفوضية الأوروبية.

وأعلن رئيس المفوضية دونالد توسك، على تويتر أن هذا القرار جاء خلال القمة الطارئة للاتحاد الأوروبي المنعقدة في بروكسل اليوم الثلاثاء.

ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت السياسية المنتمية إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، ستحظى بموافقة الأغلبية اللازمة من أعضاء البرلمان الأوروبي لتتولى منصب رئيس المفوضية، وذلك في ظل إعلان الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان عن شعورها بخيبة أمل عميقة تجاه ترشيح فون دير لاين للمنصب.

يذكر أنه في حال أيد البرلمان الأوروبي ترشيح فون دير لاين، فإنها ستكون أول امرأة تأتي على رأس جهاز الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي كما أنها ستكون أول ألماني يشغل هذا المنصب بعد مرور أكثر من 60 عامًا على إنشاء المفوضية.

وجاء ترشيح فون دير لاين للمنصب مفاجئًا وبعد أسابيع من الجدل أعقبت الانتخابات الأوروبية.

كانت ميركل، ترغب بالأساس في تعيين مانفريد فيبر، المرشح الرئيسي لحزب الشعب الأوروبي المحافظ وعضو الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، لمنصب رئيس المفوضية، ولما قوبل ترشيح فيبر باعتراض من قبل دول في الاتحاد الأوروبي، أيدت ميركل، المرشح الرئيسي للحزب الاشتراكي، فرانس تيمرمانس، لكن ترشيحه أيضًا لم يلق قبولًا.

وبعد تعثر مفاوضات زعماء الاتحاد الأوروبي خلال اليومين الماضيين وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن الشخصيات التي ستتولى المناصب القيادية في التكتل، طرح توسك اليوم مقترحات بهذا الشأن تضمنت ترشيح فون دير لاين لمنصب رئيس المفوضية ورئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل رئيسًا لمجلس الاتحاد الأوروبي ووزير الخارجية الإسباني جوسيب بوريل مسؤولًا أعلى للعلاقات الخارجية والأمن.