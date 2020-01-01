نائب وزير الطيران: نسبة إشغال المقاعد على الطائرات وصل لـ95% منذ عودة العمل

كشف اللواء طيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران، الخسائر التي تعرض لها قطاع الطيران خلال الثلاثة شهور الماضية؛ بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، لافتًا إلى أن الخسائر بلغت مليار جنيه شهريًا منذ توقف حركة الطيران.

وأضاف «مناع» في مداخلة هاتفية ببرنامج «المصري أفندي»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الخميس، أن «الخسائر وصلت في الشهر إلى مليار جنيه ولكن كان هناك دعم كبير من الدولة»، قائلًا إنه «من المتوقع زيادة الإقبال على المطارات، خلال الفترة المقبلة».

وأوضح أن نسبة إشغال المقاعد على الطائرات وصل لـ95% مع تطبيق تعليمات صادرة وصارمة لكل الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، مضيفًا: «وصلنا إلى 95% من نسبة إشغال الركاب للطيران منذ عودة العمل، ومن المتوقع زيادة الإقبال على المطارات خلال الفترة المقبلة».

ولفت نائب وزير الطيران، إلى أن الطيران يتأثر سلبيًا حينما تحدث أي مشكلة ولكنه يتعافى سريعًا، متابعًا: «الدليل على ذلك ارتفاع نسبة الحجوزات، وإشغال المقاعد على الطائرات من أمس إلى اليوم».