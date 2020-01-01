يونيسف تدعو ألمانيا إلى زيادة مساعداتها لمكافحة العنف ضد الأطفال

دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" ألمانيا إلى زيادة مساعداتها للمنظمة، في خضم زيادة تعرض الأطفال للعنف في ظل تفشي وباء كورونا.

وقالت نجاة مجيد، الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال، اليوم الخميس: "العنف يمكن أن يخلف ندوبا بعيدة المدى في حياة الأطفال".

وأضافت: "انتشار وباء كوفيد-19 والإجراءات التي فرضت للحد منه زادت خطر مواجهة الأطفال للعنف في منازلهم أو عبر الإنترنت، أو في محيطهم".

وأشارت إلى أن أشكال الدعم القائمة من أجل الحيلولة دون زيادة العنف والقيام برد فعل على ذلك محدودة.

وبحسب بيانات "يونيسف"، فإن الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل الحد من انتشار وباء كورونا والتبعات الاجتماعية والاقتصادية لتفشي الوباء، أسفرت عن أعباء كبيرة لاسيما بالنسبة للأطفال الذين كانوا معرضين لخطر العنف في الأساس.