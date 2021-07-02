هنا شيحة: لم أشارك في دراما رمضان لعدم قناعتي بالأدوار

قالت الفنانة هنا شيحة، إن لم تشارك في دراما رمضان الماضي لعدم قناعتها بالأدوار التي عرضت عليها، موضحة أنها تحضر لبعض الأعمال لطرحها خارج السباق الرمضاني.



وأضافت خلال لقائها ببرنامج "أون سيت" على شاشة "on"، مساء الجمعة، أنها ظهرت كضيف شرف مع الفنان مصطفى قمر في مسلسل فارس بلا جواز، واصفًا هذا الدور بأنها كان ظهور صغير لها.



وأشارت هنا، إلى أنها فخورة للغاية لاختيارها عضوة في لجنة تحكيم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، مشددة على أن المرأة بدأت تأخذ وضعها في المجتمع عبر قطاعات مختلفة.



وأوضحت أن هذا المهرجان يحمل أهمية كبيرة كونه يحمل صبغة دولية، مؤكدة أن الوصول لعضوية مثل هذه المهرجانات تستوجب أن يكون الفنان قارئًا جيدًا، لا سيما أن القراءة تتيح للفنان قدرة أن يكون مبدعًا بشكل حقيقي وليس كإبداع متخيل.



ولفتت إلى أنه ليس من الضروري أن يكون الفيلم مخصصًا للمرأة، لكنها أشارت إلى أن هناك الكثير من القضايا المجتمعية التي تستوجب التركيز عليها في الأعمال الفنية، واصفة هذه القضايا بأنها أصبحت صارخة.



وانتهت أمس الأول الأربعاء، فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بالمسرح المكشوف، على ضفاف النيل، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، والدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، وعدد كبير من نجوم الفن من بينهم النجمة صفية العمري وهنا شيحة وأحمد مجدي وأحمد وفيق وباسم سمرة وسلوي محمد على ومصطفى خاطر وجميلة عوض والمخرج الكبير عمر عبدالعزيز .