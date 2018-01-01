تقارير: الرجاء ينتظر انتقال بانون لنادي قطر «بفارغ الصبر»

تترقب إدارة نادي الرجاء المغربي، إتمام صفقة انتقال بدر بانون، لاعب الأهلي إلى نادي قطر القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الأهلي قد وافق على رحيل بدر بانون إلى نادي قطر القطري مقابل 2 مليون ونصف دولار، بالإضافة إلى بعض الامتيازات في العقد، يحصل عليها النادي الأهلي مستقبلًا.

وذكر موقع «le360» المغربي، أنه وفقا للعقد المبرم بين الأهلي والرجاء فإن إدارة الفريق المغربي ستكون لها الأحقية في الحصول على 10% من قيمة صفقة بيع بانون إلى الدوري القطري.

وأشار الموقع إلى أن صفقة انتقال بانون من الأهلي إلى قطر القطري الذي يدربه الرجاوي يوسف السفري، قد تمت وبلغت قيمتها المالية 2 مليون ونصف دولار، وبالتالي سيكون للرجاء أحقية الحصول على ما يقارب 250 ألف دولار.

وأتم الموقع المغربي، أن بانون سينضم إلى قطر القطري بعقد يمتد لـ 3 سنوات، على أن يتم توقيع العقود معه والإعلان بشكل رسمي عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن بدر بانون كان قد انضم للأهلي المصري قادما إليه من فريق الرجاء الرجاء الرياضي في صيف العام 2020.