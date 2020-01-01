كييف: خسائر القوات الروسية بلغت 35 ألفا و870 جنديا منذ غزو أوكرانيا

أعلنت أوكرانيا عن القضاء على 35 ألفا و870 من الجنود الروس، وتدمير 1582 دبابة، و217 طائرة، و186مروحية، ومعدات أخرى، منذ اندلاع الحرب في 24 فبراير الماضي وحتى 2 يوليو الجاري.



جاء ذلك في بيان لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على تليجرام، بحسب ما أوردته اليوم السبت وكالة الأنباء الأوكرانية الوطنية (يوكرينفورم).



وقال البيان إنه تم أيضا تدمير 3737 عربة مدرعة، و800 نظام مدفعية، و246 منظومة متعددة لإطلاق الصواريخ، و105 منظومات مضادة للطائرات، و144 صاروخ كروز، و15 سفينة وزورقا، و653 مسيرة للعمليات التكتيكية، و2614 عربة وصهريج وقود، و61 وحدة من المعدات الخاصة منذ بدء الغزو.



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