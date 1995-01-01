الصحة: تقديم الكشف والعلاج لـ3963 حاجا مصريا من خلال عيادات البعثة المصرية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ 3963 حالة من خلال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، حتى مساء أمس الجمعة، بينهم 2278 حالة تلقت الخدمة في عيادات مكة المكرمة، و1685 حالة في المدينة المنورة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار إنه تم تحويل حالة مرضية واحدة لمستشفى النور بمكة المكرمة، حيث كانت تعاني من فشل كلوي، وتم حجزها بذات المستشفى، مضيفا أنه تم التنسيق لعمل جلسات الغسيل الكلوي لأحد الحجاج المصريين، كما تم التنسيق لتلقي جلسات العلاج الكيماوي لمريض أورام.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، ورئيس البعثة الطبية للحج، سلامة جميع الحجاج المصريين من أي أمراض معدية، ووجود تعاون وتنسيق تام مع كل المستشفيات، والسلطات الصحية السعودية.

وأضاف «قنديل» أن فرق البعثة الطبية، تواصل مرورها الدوري على مقرات إقامة الحجاج المصريين، في مقرات إقامتهم بفنادق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، مع تنظيم ندوات يومية لتوعية الحجاج بالإجراءات الواجبإاتخاذها لحماية أنفسهم من الأمراض، للحفاظ على سلامتهم خلال أداء المناسك، وحتى عودتهم إلى الأراضي المصرية.

وأوضح الدكتور عمرو قنديل، أن البعثة الطبية قامت منذ أول أيام التفويج، بتقديم 2133 ندوة لتوعية الحجاج، بينهم 1995 ندوة تم تقديمها في غرف الإقامة، و138 ندوة في أماكن التجمعات بالمساجد والمطاعم ووسائل نقل الحجاج، لافتا إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من الندوات بلغ 11 ألفا و568 حاجًا.

ولفت «قنديل» إلى أنه تم تخصيص أربعة أرقام تليفونية لسهولة التواصل مع البعثة الطبية في الأراضي المقدسة، وهي: 0565649245 – 0562391389 – 0547837038 – 0562392091 .