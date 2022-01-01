تمكنت قوات الإنقاذ النهري في الدقهلية، منذ قليل، من انتشال جثمان طالب أزهري ألقى بنفسه من أعلى كوبري قرية سلامون القماش التابعة لمركز المنصورة، بترعة البحر الصغير، بعد استقرار الجثمان أمام مركز محلة دمنة.

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد ببلاغ من إدارة شرطة النجدة من أهالي قرية سلامون القماش دائرة المركز بقيام أحد الشباب بإلقاء نفسه من أعلى كوبري القرية في مياه ترعة البحر الصغير بعد خلاف مع والده.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ، وتبين أن الشاب يدعى «م. و» 17 سنة، طالب بالمرحلة الثانوية الأزهرية، ومقيم بقرية سلامون القماش، وأنه أرسل لصديقه رسالة بنيته إنهاء حياته قبل أن يلقى بنفسه في مياه الترعة.