عمرو سلامة مشيدا بـ«كيرة والجن»: أضخم فيلم مصري ملحمي منذ الناصر صلاح الدين

أشاد المخرج عمرو سلامة بفيلم «كيرة والجن» ومخرجه مروان حامد، قائلا إنه أضخم فيلم مصري ملحمي منذ الناصر صلاح الدين.

وكتب عمرو سلامة عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «مروان حامد مخرج دائما بيرفع سقف الطموح السينمائي في مصر والمنطقة، كيرة والجن أضخم فيلم مصري ملحمي منذ الناصر صلاح الدين، وبيقول إن السينما المصرية واعدة بمستقبل أفضل».

فيلم «كيرة والجن» مستوحى من رواية «1919»، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، ومن إخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، علي قاسم، رزان جمال، هدى المفتي، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل.