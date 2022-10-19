هل تصبح تكساس شديدة الحرارة بالنسبة للبشر؟

أما تقدير مكتب أوستن للاستدامة، فيتوقع تسجيل درجات حرارة أعلى من ذلك، حيث يقول إن متوسط درجة الحرارة المرتفعة في الصيف سيبلغ 103.8 فهرنهايت (39.9 درجة مئوية) في المدينة في نهاية القرن الحالي.

التكلفة البشرية

تعتبر الحرارة المرتفعة بشدة حالياً من أخطر المخاطر الطبيعية في الولايات المتحدة، حيث يعتبر الأطفال والبالغون الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً من بين أكثر الفئات عرضة للأمراض والموت المرتبطة بالحرارة.

ووجد تحليل أجرته صحيفة "تكساس تريبيون" أن أكثر من 275 شخصاً في تكساس ماتوا بسبب أمراض مرتبطة بالحرارة خلال عام 2022 والتي كانت أعلى مستوياتها منذ عقدين، ويبدو أن موجة الحر هذا العام ستكون أسوأ.

ويعتبر الأطفال الصغار وكبار السن والمرضى والفقراء الذين لا يستطيعون تحمل التكاليف التكنولوجية بما في ذلك تكييف الهواء للمساعدة في إبقائهم باردين، أكثر عرضة لتأثيرات الحرارة الشديدة. ويمكن أن تسبب درجات حرارة الهواء المرتفعة بضربة الشمس والجفاف وتؤثر على القلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي.

ويقول أندرو بيرشينغ، نائب رئيس العلوم في "كلايمت سنترال"، وهي منظمة غير ربحية تحلل علوم المناخ: "كانت موجة الحر هذه مرهقة جداً للناس في المنطقة وخطيرة بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية سابقة".

ووجدت الأبحاث التي أجرتها كلايمت سنترال "زيادة كبيرة" في عدد الأيام التي تزيد عن "عتبات الحرارة الخطرة" المحلية في العديد من مدن تكساس، والتي تزداد فيها المخاطر الصحية المرتبطة بالحرارة. وعلى سبيل المثال، في مدينة أوستن اليوم، 53 يوماً إضافياً من الحر الخطير في السنة مقارنةً مع العام 1970.

ويشرح قائلاً: "يؤدي تغير المناخ إلى زيادة عدد أيام الحر الشديدة الخطيرة في معظم الأماكن وذلك غالباً عن طريق زيادة طول موسم الحرارة". حتى الآن، أودت القبة الحرارية الحالية بحياة عشرات الأشخاص على الأقل في تكساس ولويزيانا.

ويمكن القول إن النقطة التي تصبح فيها الحرارة غير محتملة بالنسبة للفرد هو أمر شخصي، لكن دراسة نُشرت في العام 2010، قدرت أن درجة حرارة 95 فهرنهايت (35 درجة مئوية) مع نسبة رطوبة 100٪، أو 115 فهرنهايت مع نسبة 50٪ رطوبة، هي على الأرجح بحرارة يمكن لمعظم البشر فيها الحفاظ على درجة حرارة جسمهم الأساسية الصحية عن طريق التعرق.

أما فوق هذا "الحد البيئي الحرج"، فترتفع درجة حرارة أجسامنا بشكل مستمر ويزداد خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة مثل ضربة الشمس.

غير أن فريقاً من الباحثين من جامعة ولاية بنسلفانيا، اكتشف أن قدرتنا على تحمل الحرارة ربما تكون أقل من ذلك، بعد اختبار كيفية تعامل الأشخاص الأصحاء مع درجات الحرارة المرتفعة. وأظهروا أن الحد البيئي الأعلى، هو درجة حرارة تبلغ 95 فهرنهايت (31 درجة مئوية) فقط مع رطوبة بنسبة 100٪.

وقد تجاوزت موجة الحر في بعض الأماكن في تكساس هذه النطاق من درجات الحرارة الخطرة، لذلك فإن ما إذا كان بإمكان الناس العيش بسعادة في الولاية يعتمد أيضاً إلى حد كبير على ما إذا كان لديهم إمكانية الوصول إلى تقنيات تكييف الهواء ويمكنهم تحمل تكاليف استخدامها، أو ما إذا كان عليهم العمل في الخارج تحت الشمس الحارقة.

هذا ما جعل الناس يتساءلون: متى يكون الجو حاراً جداً للعمل؟ وفي هيوستن، أضرب عمال ماكدونالدز هذا الأسبوع بعد تعرضهم لمشاكل في تكييف الهواء. وفي الوقت نفسه، يكافح عمال بناء الأسقف وعمال اللحام وأولئك الذين يعملون في مهن لا يمكنهم فيها الاعتماد على هذه التقنيات، للحفاظ على درجات حرارة أجسامهم ضمن النطاق الطبيعي.

وحتى عندما لا تكون درجات الحرارة المرتفعة مهددة للحياة، فإنها يمكن أن تضعف مستوى الإدراك وتؤثر على قدرتنا على أداء المهام اليومية. وهذا يمثل مشكلة، لأنه مهما حدث للمناخ في تكساس، سيظل معظم الناس بحاجة إلى العمل.

هناك أيضاً تداعيات أوسع على المجتمع. لقد ثبت أن الطقس الأكثر دفئاً يمكن أن يجعلنا أكثر عدوانية، مما يزيد من معدلات الجريمة العنيفة واحتمال حدوث اضطرابات اجتماعية.

ويعتقد جيمس دوس-غولين، الأستاذ المساعد في الهندسة المدنية والبيئية في جامعة رايس، في هيوستن، تكساس، أن تحسين البنية التحتية يمكن أن يساعد الناس على التعامل مع موجات الحر في المستقبل في الولايات المتحدة، لكن لذلك ثمن.

هناك خطط لتحسين موارد طاقة الرياح والطاقة الشمسية في تكساس بين الآن والعام 2030 بتكلفة تقديرية تبلغ 66.5 مليار دولار أمريكي، بينما يمكن للمقيمين إضافة ألواح شمسية على الأسطح أو بطاريات احتياطية إلى منازلهم، مما قد يخفف العبء على نظام الإرسال خلال ساعات الذروة.