عرضت فضائية «الحدث العربية» مقطع فيديو يرصد مناشدة مسنة فرنسية الشرطة إنهاء العنف ضد المحتجين على مقتل الفتى نائل (17 عاما) برصاصة قاتلة في الصدر، أطلقها شرطي من مسافة قريبة أثناء عملية تدقيق مروري.



وظهرت المُسنة الفرنسية وهي تجثو على ركبتيها وتتوسل عناصر الشرطة وسط الاحتجاجات، قائلة: «أرجوكم لا تقاتلوهم هذا أمر سخيف».





وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية اعتقال 719 شخصا، ليل السبت الأحد، في حصيلة غير نهائية لخامس ليلة من أعمال الشغب التي اندلعت بعد مقتل شاب برصاص شرطي.



وأفادت الوزارة بإصابة 45 عنصرا من الشرطة والدرك بجروح، وإضرام النيران في 577 عربة و74 مبنى، وتسجيل 871 حريقا على طرق عامة.



وكانت الداخلية أشارت في حصيلة أولية الى توقيف 486 شخص، وذلك بحسب ما نشره موقع «يورونيوز عربية».



وسجلت أعمال الشغب في فرنسا تراجعا ملحوظا ليل السبت الأحد بعد ساعات من تشييع الشاب نائل (17 عاما)، الذي أطلق مقتله برصاص الشرطة الثلاثاء شرارة أعمال عنف طالت مختلف أنحاء البلاد بما فيها مدن كبرى.



وحتى الساعة الثالثة والنصف فجر الأحد (01:30 ت غ)، لم تسجّل وزارة الداخلية الفرنسية أي أحداث شغب كبرى، وأشارت الى توقيف 486 شخصا في مختلف أنحاء البلاد، غالبيتهم للاشتباه بحملهم أدوات قد تستخدم في الشغب.



وشُيّع جثمان الشاب الفرنسي نائل السبت في جنازة مُنعت الصحافة من تغطيتها، فيما عبّأت السلطات عشرات آلاف عناصر الأمن تحسبا لليلة خامسة من أعمال الشغب على خلفية مقتل الفتى برصاص شرطي.



قضى الفتى نائل (17 عاما) برصاصة قاتلة في الصدر أطلقها شرطي من مسافة قريبة أثناء عملية تدقيق مروري. ووُجهت إلى الشرطي الموقوف البالغ 38 عامًا تهمة القتل العمد.



وشيّع جثمانه مئات من الأشخاص السبت من مسجد ابن باديس إلى مقبرة مونت فاليريان في ضاحية نانتير الباريسية.



ونقل الجثمان من دار جنازات نانتير إلى المسجد وسط أجواء متوترة للغاية بين مجموعات من الشباب والصحافة التي طلبت عائلة نائل عدم حضورها.