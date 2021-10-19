أعرب البرازيلي ميكالى المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، عن سعادته الكبيرة بالصعود إلى الدور قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة ، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

وقال ميكالي في تصريحات تليفزيونية: «كانت مباراة صعبة، ولكننا نجحنا في فك طلاسم الدفاع الجابوني القوي، وحققنا الهدف وهو الفوز والاحتفاظ بالصدارة والمرور نحو الهدف الأكبر وهو التأهل إلى الأولمبياد».

وتابع: «كنا متخيلين سيناريو اللقاء، كانت مباراة قوية من جانب الجابون خاصة في الدفاع والإعداد من الدفاع للهجوم، كنا محتاجين لإحراز هدف وبالفعل الدنيا صارت أفضل بعد هدف التقدم وأسفر ضغطنا الهجومي عن ضربة جزاء جاء منها الهدف الثاني، حققنا فوزًا مستحقًا» .

وواصل مدرب المنتخب الأوليمبي: «كنت قلقا لأننا لم نصنع الفرص التي تصنع لنا الأهداف مبكرا، كانت مباراة حاسمة بالنسبة لنا، ولم تكن الأمر مستحيلا، كان هناك منتخبًا يقاتل على الجبهة الأخرى من أجل الصدارة ونحن كنا في حاجة للفوز من أجل الاحتفاظ بالصدارة ، قابلنا لحظات صعبة، ولكن التوازن الذي لعبنا به في الدفاع والهجوم صنع الفوز».

وأشار ميكالى إلى أن هناك مباراة صعبة أمام منافس قوي تنتظرنا في الدور قبل النهائي هو غينيا، ولكننا سنفانل من أجل الدفاع عن حلمنا المزدوج ببلوغ الأولمبياد وإحراز اللقب».

ويلتقي المنتخب الأوليمبي مع غينيا يوم الثلاثاء المقبل، في الدور قبل النهائي، بينما يلعب المغرب مع مالي في الدور ذاته.