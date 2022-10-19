رئيس مكتب بعثة السياحي: المدينة المنورة تستقبل اليوم 5 آلاف من حجاج السياحة

استقبلت لجان بعثة الحج السياحي في المدينة المنورة؛ 5 آلاف و53 حاجًا، اليوم الأحد، وهو أكبرعدد يومي يغادر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة حتي يوم 8 يوليو الجاري.



من جانبه، تفقد أحمد صالح رئيس لجنة بعثة بالحج السياحي بالمدينة، الفنادق التي تستقبل الحجاج المصريين للاطمئنان على توافر جميع الخدمات والمرافق وغيرها من الخدمات، كما تم التواصل مع البعثة الطبية للاطمئنان على تجهيز عيادتين حاليا هما "إعمار والمغزى"، والاستعداد لاستقبال الحالات المختلفة في جميع التخصصات وتوافر الأدوية المطلوبة على مدار اليوم.



وأشار إلى التنسيق الكامل مع البعثة الرسمية لحجاج القرعة التابعين لوزارة الداخلية؛ وكذلك حجاج الجمعيات التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي؛ من أجل توصيل الحجاج والتنسيق والمستمر بين البعثات، فضلا عن بدء عمل لجنة المغادرة بشكل مسبق لتفادي أية طوارئ أو مشكلات.



ولفت احمد صالح إلى التعاون والتنسيق مع مركز الأدلاء ، فضلا عن عمل حملات توعية صحية للحجاج بداخل الفنادق بمصاحبة أطباء البعثة الطبية ، فضلا عن توفير عيادات بالأماكن التي بها تجمعات كبيرة من الحجيج.