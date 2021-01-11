كيف يمكن لموت حصان أن يغيّر تقاليد مهرجان ياباني قديم؟

أثار موت حصان ومزاعم القسوة على الحيوانات احتجاجا وطنيا ضد مهرجان شنتو الشهير في بلدة جبلية يابانية.

لقد وعدت السلطات الآن بإجراء إصلاحات - لكن هل يمكن لهذا الحدث الذي يبلغ عمره 680 عاما أن يتغير بشكل كاف لحماية الأحصنة والفرسان في المستقبل؟

الحشود تبتهج عندما كان الفارس الشاب يرتدي زي محارب ياباني قديم يركب حصانه بسرعة أعلى تل شديد الانحدار.

إنهم يتجهون مباشرة إلى جدار طيني على ارتفاع الرأس، وعليهم القفز فوقه.

الامتداد الضيق الأخير أسفل الجدار اصطف بالعشرات من الرجال ممسكين بأيديهم وهم يهتفون. يتمثل دورهم في مساعدة خيول منطقتهم وراكبها فوق القمة - وفقا للتقاليد، فإن كل حصان يقفز فوق الجدار سيبارك الحصاد.

لكن الحصان يعلق على بطنه، ورجلاه تتدحرجان، حتى يجره أبناء أبرشية المقام من فوق الحائط باستخدام الحبال.

في لحظة درامية أخرى تم التقاطها بالفيديو، يضرب الحصان فكه السفلي أعلى الجدار الطيني، ويتعثر كل من الحصان والراكب للخلف.

تفشل معظم الخيول الـ 18 التي شاركت في المهرجان على مدار يومين في التغلب على العقبة شبه المستحيلة.

تم إنزال حصان بعد سقوطه من أعلى التل وكسر ساقه اليسرى، ما أدى إلى تدفق الحزن على وسائل التواصل الاجتماعي. كما أصيب خمسة خيول أخرى وراكب واحد.

حتى هذا العام، كان المهرجان يعتبر جوهرة في التاج الثقافي لمحافظة مي في وسط اليابان.

أغيما شنجي - أو مهرجان ركوب الأحصنة - الذي يقام تقليديا في 4 و 5 مايو من كل عام، تم إدراجه من قبل مجلس التعليم على أنه "أصل ثقافي غير ملموس" منذ 45 عاما.

ولكن بعد فجوة دامت ثلاث سنوات فرضها الوباء، يبدو أن المزاج العام قد تغير.

أدت تغريدة احتفلت بالمهرجان إلى رد فعل عنيف على وسائل التواصل الاجتماعي وتلقت المحافظة حوالي ألف شكوى.

جمعت عريضة لإنهاء الطقوس أكثر من 31 ألف توقيع، ونوقشت القضية في البرلمان الياباني.

وفيما اعتبره نشطاء الرعاية بالحيوان والبيئة نصرا لهم، أعلنت إدارة المحافظة أنها ستراجع منحدر وهيكل الجدار بما يتماشى مع مخاوف رعاية الحيوان.

المسار شاق: بعد الجري مباشرة على الطريق، يجب على الخيول تسلق تل شديد الانحدار ثم القفز فوق جدار مرتفع.

يبلغ ارتفاع الجدار في أغيما 1.70 مترا وارتفاعا بمقدار 13 سم أعلى من آخر قفزة في السباق الوطني الكبير المثير للجدل في المملكة المتحدة، والذي مات فيه ثلاثة خيول هذا العام.

كما أنه أعلى من الحد الأقصى لارتفاع 1.60 متر المسموح به لقفز الحواجز بموجب قواعد الاتحاد الدولي لرياضات الفروسية.

من أجل القفز فوق مثل هذا الجسم الطويل، يجب على الحصان تكوين الكثير من الطاقة، كما يقول دين ستانسال، خبير الخيول الذي يقدم المشورة لجمعية مساعدة الحيوان الخيرية في المملكة المتحدة.

لكنه يعتقد أن سباق مائتي متر "ليس طويلا بما يكفي" لكي يكتسب الحصان السرعة الكاملة لإنهاء السباق.

ويوضح أن التل يجعل الأمر أكثر صعوبة، لأنه عندما تصعد الخيول منحدر "تتغير خطواتها بشكل كبير".

نتيجة لذلك، فإن عددا قليلا جدا من الخيول ستنجح في تجاوز القمة.

"تقليد" أم ترفيه؟

وقال متحدث باسم تادو تايشا، المزار الذي يستضيف المهرجان في كوانا ، على بعد مائة كيلومتر شرق مدينة كيوتو، لبي بي سي إنه طقوس شنتو قديمة تعود إلى فترة نانبوكوتشو بين عامي 1337-1392.

ولكن بالضبط متى بدأ سباق التل غير واضح. الدليل الأول الذي تشير إليه المحافظة هو إشارة إلى "ركوب التل" في عام 1794، ولكن لم يرد ذكر لجدار حتى عام 1938.

ولم يظهر أول دليل تم تصويره حتى عام 1951.

لا يعتقد رين يابوكي، مدير المنظمة البيئية أن المزارعين كانوا سيضعون خيولهم في مثل هذه المحنة عندما لا يزالون يعتمدون عليها في معيشتهم.

يقول: "لا توجد طريقة لفعل أي شيء من شأنه أن يتسبب في إصابة. سيفقدون ممتلكاتهم".

يعزز الافتقار إلى الوضوح بشأن التمر حجة المدافعين عن حقوق الحيوان بأن الركض على الحائط ليس تقليدًا قديمًا ولكن تم تقديمه لاحقًا لجذب المزيد من الزوار إلى الضريح.

نفقت أربعة خيول في أجيوما خلال الخمسة عشر عاما الماضية، وفقًا لمحافظة مي.

يقوم الدكتور كويتشي أويكي، وهو طبيب بيطري من التحالف الياباني لرعاية الحيوان، بحملة منذ 21 عاما لخفض الجدار والمنحدر في أغيما وتحسين ظروف الخيول.

في ذلك الوقت تم تقديم ثلاث شكاوى رسمية للشرطة، ولم يسفر أي منها عن محاكمة. تم رفض شكوى واحدة لأن "الضرب" و "الركل" لم يعتبرا إساءة معاملة للحيوانات في ذلك الوقت.

ولكن في عام 2020، تم توسيع قوانين رعاية الحيوان في اليابان لتشمل جريمة "إجبار حيوان على العمل فوق طاقته"، بحسب للدكتور أويكي.

وتابع البيان أن مالك الحصان وعائلته تلقوا العديد من "رسائل الغضب والتوبيخ"، والتي لم يتمكنوا من الرد عليها لأنهم كانوا "في حالة نفسية غير مستقرة" منذ وقوع الحادث.

يشعر المشاركون في الحملة بالقلق بشأن استخدام خيول السباق المتقاعدين مثل مرزوقة، لأن الخيول الأصيلة أقل ملاءمة للمسار من سلالات الخيول اليابانية القديمة، والتي كانت أصغر.

ولكن الآن نادرًا ما توجد الخيول الأصلية.

يقول خبير الخيول ستانسال: "إحدى المشاكل التي تواجه أحصنة السباق هي أنها حيوانات هشة للغاية".

إن الصفات ذاتها التي تمكنهم من الجري بسرعة كبيرة - الهيكل العظمي الخفيف والجسم العضلي القوي - تجعلهم أيضا أكثر عرضة لخطر كسر الأطراف.

في باليو دي سيينا - وهو سباق إيطالي من العصور الوسطى يجتذب الآلاف من السياح كل صيف - لم يعد يُسمح للخيول الأصيلة بالمشاركة لأنها غالبًا ما كانت تتعرض لحوادث خطيرة، كما يقول سوني ريتشيتشي، من جمعية حماية الخيول الإيطالية الخيرية.

ملف الأدلة

قدمت المجموعة البيئية هذا العام شكوى رسمية بشأن أغيما إلى الشرطة. فحص محققهم، كاورو نيتا، ساعات من اللقطات وتقارير وسائل الإعلام، ووجد 118 حالة من الإساءة المشتبه بها.



وتضمنت صورًا متعددة لكدمات على جلد الخيول، والتي تعتقد نيتا أنها ناجمة عن قيام الفرسان بجلدهم بعصي الخيزران.

وأوضح متحدث باسم المقام أن الدراجين يتبعون العادات القديمة وأن استخدام أعواد الخيزران جزء من ذلك.

كما شاهدت السيدة نيتا المتفرجين وهم يضربون الخيول بأيديهم أو بمعاطف هابي - وهي سترات قصيرة تقليدية يتم ارتداؤها في المهرجانات.

قالت إدارة المقام إنهم حاولوا منذ فترة طويلة تثقيف الجمهور من خلال توزيع الملصقات والنشرات، وأنه "من المؤسف أن يتم إخبارنا أن بعض الناس يتجاهلون تذكيراتنا".

وأضافت أنها احترمت جميع القوانين واللوائح ذات الصلة وضاعفت عدد المفتشين في المهرجان.

تقول نيتا: "إذا كنت تعتقد أن هذا لا يزال يحدث حتى مع وجود مراقبين رسميين، فلا يمكنني تخيل ما كان عليه الحال من قبل".

أخبرتنا محافظة مي أنها تريد ضمان أن تكون طقوس أغيما حدثًا آمنًا لكل من الناس والخيول.

في عام 2004، أنشأت إدارة المحافظة مجلس منع القسوة على الخيول الذي يقدم التوجيه والمشورة بشأن التعامل مع الخيول. وفي عام 2010، منعوا المتفرجين من ملامسة الخيول.

خفض ارتفاع الجدار

في البداية قالت المحافظة إن بعض التصرفات في حدث هذا العام كانت "غير مناسبة" لكنها لم تصل إلى حد وصفها بأنها إساءة.

ومع ذلك، بعد الاجتماع السنوي للصحة والسلامة، في 19 يونيو حزيران، اقترحت المحافظة تغييرات على المهرجان ستكون "مقبولة للمجتمع على أساس مفهوم الرفق بالحيوان".

أعلنوا أنه سيتم مراجعة هيكل التل بالكامل، بما في ذلك الجدار، ووعدوا أيضًا بتحسين طريقة التعامل مع الخيول.

لكن السيدة نيتا تعتقد أن ارتفاع الجدار ليس هو المشكلة الوحيدة، وأنه من المستحيل إجراء الحدث بأمان. وتقول إن الخيول تجد الضوضاء والحرارة والحشود مزعجة، وكذلك الأيام الطويلة.

وتقول: "أظهر التحقيق أن بيئة أجيوما نفسها هي مكان مرهق للغاية بالنسبة للخيول، حتى قبل التسلق فوق الجدار أو الصعود إلى أعلى التل".

في الوقت الحالي، يفتقر اقتراح المحافظة إلى التفاصيل، يضيف مدير هيئة الاستثمار الليبي، السيد يابوكي.

يأمل ألا تستخدم الطقوس الحيوانات يوما ما.

وعلى الرغم من إدراكها لأهمية المهرجان بالنسبة للمجتمع، إلا أن مجموعة ميهومي تقول إنها ستواصل الكفاح من أجل التغيير. وتضيف: "حتى الأحداث التقليدية يجب أن تتغير لتلائم الأخلاق الحديثة والتقاليد الاجتماعية".