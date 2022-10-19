انطلاق امتحانات التعلم المدمج بجامعة الوادي الجديد

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قال الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، إنه انطلقت اليوم الأحد، امتحانات التعلم المدمج، بإشراف الدكتور محمود محارب، مدير مركز التعلم المدمج بالجامعة، والدكتور هاني عيد نائب مدير المركز، والدكتور خلف بدوي العفدري رئيس الكنترول والدكتور أحمد الصغير رئيس لجنة الامتحانات.

وأضاف الدكتور محمود محارب مدير مركز التعلم المدمج، أنه تقدم للامتحان 100 طالب وطالبة يمثلون برنامج كلية التجارة بالشراكة مع كلية التجارة جامعة عين شمس.

وأوضح أن امتحانات التعليم المدمج موزعين على لجنتين، الأولى بمقر كلية الآداب لأبناء الخارجة وباريس، والثانية بقاعة الدكتور سيد سيف بمدينة موط لطلاب الداخلة وبلاط والفرافرة.