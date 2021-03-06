أمريكا تبحث برنامجا جديدا لطالبي اللجوء الأجانب في المكسيك

قالت أربعة مصادر إن مسئولين أمريكيين ومكسيكيين يناقشون برنامجا أمريكيا جديدا للاجئين لبعض طالبي اللجوء من غير المكسيكيين الذين ينتظرون في المكسيك، في إطار محاولات الرئيس الأمريكي جو بايدن لفتح سبل قانونية أخرى للهجرة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصادر، مسئول أمريكي وآخر مكسيكي وشخصان مطلعان تحدثوا جميعا بشرط عدم نشر أسمائهم، أن البرنامج سيكون مفتوحا على الأرجح أمام اللاجئين الموجودين في المكسيك من كوبا وهايتي ونيكاراجوا وفنزويلا.

وأضاف أحد المصادر أن المهاجرين سيحتاجون إلى إثبات أنهم كانوا في المكسيك قبل 6 يونيو، ليكونوا من بين المؤهلين للاستفادة من البرنامج.

وأكدت المصادر أن القضية لا تزال قيد المناقشة ولم تتخذ قرارات نهائية بخصوصها بعد. ولم يتضح عدد الأشخاص الذين قد يستفيدون من مثل هذا البرنامج.

وأوضحت المصادر أن الخطة المطروحة للمناقشة ستسمح للمهاجرين المؤهلين الذين وافقت السلطات على حصولهم على وضع لاجئ بالدخول عبر برنامج إعادة توطين اللاجئين الأمريكي، المتاح فقط للمتقدمين من الخارج.

وعلى عكس معظم المهاجرين، الذين يطلبون اللجوء بعد دخول الولايات المتحدة، يتلقى هؤلاء اللاجئون تصاريح عمل فورية ومزايا حكومية مثل السكن ومساعدات على التوظيف.

ويمكن للاجئين، الذين يستخدمون برنامج إعادة التوطين في الولايات المتحدة، التقدم بطلب ليصبحوا مقيمين دائمين في غضون عام واحد. وللموافقة عليهم، يجب أن يثبتوا أنهم يتعرضون لاضطهاد بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء لفئة اجتماعية معينة أو الرأي السياسي.

من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان أنها على اتصال مستمر مع الولايات المتحدة بشأن توسيع انتقال العمالة وحماية اللاجئين.

وأوضحت الوزارة أنها أجرت مناقشات حول مختلف البرامج والسياسات من أجل هذا الهدف مع حفاظها دائما على السيادة الوطنية، مشيرة إلى أنها لم تتوصل بعد إلى أي اتفاق مع الولايات المتحدة.