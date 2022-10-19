 تداول بضائع وحاويات 35 سفينة في ميناء دمياط - بوابة الشروق
الأحد 2 يوليه 2023 11:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟
النتـائـج تصويت

تداول بضائع وحاويات 35 سفينة في ميناء دمياط

الحاويات على أرصفة ميناء دمياط
الحاويات على أرصفة ميناء دمياط
حلمي ياسين
نشر في: الأحد 2 يوليه 2023 - 10:40 م | آخر تحديث: الأحد 2 يوليه 2023 - 10:40 م

استقبل ميناء دمياط، 8 سفن متنوعة، خلال الـ 24 ساعة الماضية بينما غادرته 5 سفن أخرى، ويصل بذلك إجمالي عدد السفن الراسية بالميناء 35 سفينة.

وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط اليوم، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 29319 طنا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44800 طن، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 776 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 10 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2068 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 164357 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 215188 طنًا، كما غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 3915 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا، وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 2117 شاحنة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك