تداول بضائع وحاويات 35 سفينة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، 8 سفن متنوعة، خلال الـ 24 ساعة الماضية بينما غادرته 5 سفن أخرى، ويصل بذلك إجمالي عدد السفن الراسية بالميناء 35 سفينة.

وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط اليوم، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 29319 طنا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44800 طن، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 776 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 10 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2068 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 164357 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 215188 طنًا، كما غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 3915 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا، وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 2117 شاحنة.