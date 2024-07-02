كتائب القسام: استهدفنا قوة إسرائيلية من 14 جنديا

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نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، عن كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إعلانها استهداف قوة إسرائيلية من 14 جندياً في حي الشجاعية بمدينة غزة.

وقالت الكتائب: "استهدفنا دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا 4 بقذيفة الياسين 105 في حي الشجاعية شرق مدينة غزة".

وأضافت: "استهدفنا قوة إسرائيلية من 14 جنديا تحصنت في منزل بحي الشجاعية بقذيفة تي بي جي، وأوقعناهم بين قتيل وجريح".

وفي وقت سابق من اليوم، بثت كتائب القسام مشاهد لما قالت إنها لقصف مقاتليها قوات الاحتلال المتمركزة في محور نتساريم بقذائف الهاون وصواريخ رجوم.

وكانت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية قد قالت إن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية خاصة متحصنة داخل مبنى بحي الشجاعية بقذيفة "تي بي جي" وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.