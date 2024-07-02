وصفت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، ثورة الـ30 من يونيو بأنها «أكبر ثورة في تاريخ البشرية»، قام بها 35 مليون مصري وأيدها 40 مليونا.

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، أن ثورة 30 يونيو جاءت لإنقاذ مصر من السقوط الذي كان يخطط له الإخوان، قائلة: «قمنا بالثورة لأننا كنا نشعر بأن مصر تنتهي.. الإخوان جاءوا وكسروها».

وأشادت بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في قيادة مصر خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن مصر أصبحت تضاهي أكبر دول العالم، وتحظى بتقدير واحترام كبيرين على المستوى الدولي.

وقالت: «علينا أن نساهم مع هذا الرجل (الرئيس السيسي) الذي أرسله الله لنا هدية لمصر، كي يخرجنا من المأزق الذي كنا فيه، وأصبحنا اليوم وباعتراف جميع الدول؛ نضاهي أكبر دول العالم، والعالم كله بيعمل حسابنا، يكفي أن ينظر أي شخص حوله ليعرف كيف يحترم العالم كلمتنا، وقد إيه مصر بتتحسن وهتبقى قد الدنيا».

وتابعت أن «الرئيس السيسي وضع يده على السبب الرئيسي لتقدمنا»، مضيفة أن القيادة السياسية تدرك أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي والذي تمثل في مشروعات التوسع الزراعي؛ بهدف تأمين الاكتفاء الذاتي لمصر.