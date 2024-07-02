مسيرة إسرائيلية تقصف بـ3 صواريخ بلدة الطيبة في جنوب لبنان

قصفت طائرة مسيرة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بثلاثة صواريخ بلدة "الطيبة" في جنوب لبنان .

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام"، أغارت طائرة مسيرة إسرائيلية بثلاثة صواريخ على بلدة "الطيبة" في جنوب لبنان، واستهدف أحد الصواريخ محول الكهرباء في مشروع بلدة "الطيبة".

وأشارت الوكالة، إلى أن الطيران الحربي خرق جدار الصوت في أجواء مدينة "صيدا" ومناطق "جزين" و"مرجعيون" و "النبطية" و"إقليم التفاح" في جنوب لبنان، كما خرق جدار الصوت في أجواء منطقة "الشوف".

ونعت المقاومة الإسلامية في لبنان مساء أمس الإثنين، أحد عناصرها؛ ليرتفع عدد الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 389 قتيلا .

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان "حزب الله" مساندة غزة، وتهدد إسرائيل بشن حرب واسعة على لبنان.