عقد مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الأربعاء، اجتماع تشاوريا موسعا مع ممثلي الدول المانحة لـ"مشروع دعم الانتخابات"، وذلك بالمركز الإعلامي في مقر المفوضية بالعاصمة الليبية طرابلس.

وشارك في الاجتماع رئيس وأعضاء مجلس المفوضية، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسفير الاتحاد الأوروبي، وممثلو الدول المانحة عبر صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، وهي: ألمانيا وفرنسا واليابان وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وقطر، بحسب ما نشرته المفوضية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

**دعم العمليات الانتخابية

وقالت المفوضية إن الاجتماع بحث سبل دعم العمليات الانتخابية، والخطط التنفيذية التي وضعتها المفوضية بالخصوص، وتقدير الموارد والاحتياجات المادية التي تتطلبها عملية التنفيذ، ومراجعة خطط المشروع، وتقييم خطة النصف الأول من العام 2025، ومناقشة آخر الترتيبات الانتخابية لمرحلة الاقتراع، ومدى جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات المقبلة.

وأشاد الحضور بالجهود التي تبذلها المفوضية لإنجاح مراحل تنفيذ العملية الانتخابية الخاصة بانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية 2025)، وما تهدف إليه من نجاح بتسهيل وصول الناخبين إلى صناديق الاقتراع في النصف الأول من شهر أغسطس المقبل.

**مشروع دعم الانتخابات

ويشرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تنفيذ "مشروع دعم الانتخابات" فيما يتعلق بالرفع من مستوى جاهزية المفوضية، وتعزيز قدراتها، لتمكينها من العمل بمهنية وفق المعايير والمبادئ الدولية المتعارف عليها، واستثمار الإمكانات المتاحة لدى جميع الأطراف لإنجاح الانتخابات في ليبيا.

من جانبه، قال ممثل بريطانيا في الاجتماع إن مشاركته تهدف لتأكيد دعم بلاده الانتخابات البلدية في ليبيا، التي قال إنها "فرصة حيوية لليبيين للمشاركة الديمقراطية في ليبيا"، مؤكدا أن ضمان الوصول الشامل إلى جميع المناطق أولوية مشتركة للدول المانحة.

**المنفي يدعو لمعالجة التحديات أمام لجنة الهدنة في طرابلس

من ناحية أخرى، دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى الإسراع في معالجة التحديات الماثلة أمام اللجنة المكلفة بتنفيذ الهدنة في طرابلس، وذلك بما يضمن الحفاظ على حالة التهدئة وتعزيز أجواء الطمأنينة في العاصمة، التي تُعد بيتًا جامعًا لكل الليبيين.

وجاءت دعوة المنفي خلال اجتماع موسع عقده اليوم الأربعاء، مع لجنة متابعة تنفيذ الهدنة في طرابلس بحضور رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، ورؤساء الأركان النوعية وآمري المناطق العسكرية طرابلس والساحل الغربي والوسطى.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن الاجتماع خصص لمتابعة مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة الغربية عامة، وفي العاصمة طرابلس على وجه الخصوص، في إطار سعيه المتواصل لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.

وأوضح المكتب الإعلامي أن المنفي ناقش مع أعضاء اللجنة مدى التزام الأطراف المعنية ببنود وقف إطلاق النار، وضرورة عودتهم الفورية إلى مقراتهم الأصلية، وفقًا لما نصت عليه التفاهمات الأمنية القائمة.

وشدد المنفي خلال الاجتماع على أهمية مواصلة العمل على تنفيذ مراحل الهدنة بكل دقة وشفافية.

وأطلق المجلس الرئاسي، في وقت سابق، آلية لتثبيت الهدنة وتعزيز الاستقرار في العاصمة بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه، في 18 مايو الماضي، عقب الاشتباكات العنيفة بين المجموعات المسلحة في العاصمة منتصف الشهر ذاته.