المصدرون الألمان ينصحون الاتحاد الأوروبي بمناقشة عجز ميزان قطاع الخدمات مع أمريكا

أوصى المصدرون الألمان الاتحاد الأوروبي بالتزام الهدوء في مفاوضاته التجارية مع الولايات المتحدة وتذكير واشنطن بأنها لا تتعلق بالسلع فقط وإنما بالخدمات أيضا حيث تحقق الولايات المتحدة فائضا كبيرا في تجارة الخدمات مع الاتحاد الأوروبي.

وقال ديرك ياندورا رئيس الاتحاد الألماني لتجارة الجملة والتجارة الخارجية والخدمات، في مقابلة مع مجموعة البافارية للإعلام ومقرر نشرها اليوم الأربعاء " ينبغي لبروكسل الالتزام بمسارها، وألا تشعر بالتوتر، وأن تشير أيضًا إلى قطاع الخدمات، حيث يعاني الاتحاد الأوروبي من عجز مع الولايات المتحدة".

وأضاف ياندورا "بشكل عام، اعتقد أن الاتحاد الأوروبي يتبنى نهجًا واقعيًا مدروسًا له خبرة استراتيجية.. لقد وحّد مصالح الدول الأعضاء بشكل أساسي، بينما يتفاوض مع الولايات المتحدة على قدم المساواة. وقد فعل ذلك دون تصعيد للصراع".

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية إضافية على الواردات من الاتحاد الأوروبي ابتداءً من 9 يوليو إذا لم يقدم الاتحاد الأوروبي تنازلات للولايات المتحدة في قضايا التجارة تسمح بالتوصل إلى اتفاق تجاري بينهما قبل هذا الموعد.

وأكد اتحاد تجارة الجملة والتجارة الخارجية والخدمات الألماني أنه إذا لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، فلن تكون النتيجة كارثية. ولا ينبغي التقليل من أهمية الولايات المتحدة كشريك تجاري، أو المبالغة في تقديرها.

وقال ياندورا: "إذا لم يتم التوصل إلى حلول جيدة مع الولايات المتحدة، فسيكون لذلك عواقب وخيمة للغاية بالتأكيد. لكن ذلك لن يكون نهاية العالم. علينا أن نتحلى بالهدوء".